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انسحاب القوات الأميركية من قاعدة كبيرة في قندهار بجنوب أفغانستان

14 - مايو - 2021
القوات الأميركية في أفغانستان

القوات الأميركية في أفغانستان- أرشيفية

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أكملت الولايات المتحدة انسحابها من القاعدة الجوية في قندهار بجنوب أفغانستان، وهي ثاني أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في هذا البلد، حسبما أعلن مسؤول أفغاني اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الجيش الأفغاني في قندهار، خوجة يايا علوي: ”لم يسلمونا رسميا القاعدة، لكن يمكنني أن أؤكد أنهم غادروا القاعدة الأربعاء“.

وقال مدير مطار قندهار مسعود بشتون: ”سلموا جميع المنشآت للقوات الأفغانية“.

غير أنه من المتوقع إجراء مراسم التسليم الرسمية بعد عطلة عيد الفطر التي تنتهي السبت، بحسب المسؤولَين.

وفي ذروة العمليات كانت القاعدة ثاني أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة والقوات الدولية.

نشأت حركة طالبان في ولاية قندهار التي شهدت في الأشهر الأخيرة تصعيدا في الاشتباكات بين المسلحين والقوات الأفغانية.

ويأتي ذلك في اليوم الثاني لوقف لإطلاق النار من ثلاثة أيام بين طالبان والقوات الأفغانية، بعد أسابيع من المواجهات العنيفة في كافة أنحاء البلاد.

ولم يعلق الجيش الأمريكي بعد على النبأ.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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