انسحاب جيش الإحتلال من جنين بعد عملية أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين

أفاد إعلام فلسطيني، الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من جنين بعد عملية أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل أحد قادة حركة الجهاد بعد عملية للجيش في جنين.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مسؤول طبي فلسطيني إفادته باستشهاد 3 فلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها. ولقي الثلاثة حتفهم جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة.

وقبلها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية، والتي اقتحمها في وقت سابق اليوم.

في السياق نفسه، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية أيضا إن القوات الإسرائيلية أغلقت جميع مداخل المدينة وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة. وأفادت بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت جنين من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن ذراعها المسلح كتائب القسام تخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية في وقت لاحق، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين من منزل في حي الجابريات بجنين.

وفي وقت سابق أسفر اقتحام القوات الإسرائيلية لجنين عن استشهاد 14 فلسطينيا، في يوم دام آخر بالضفة الغربية.