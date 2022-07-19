انسحاب زعيم المعارضة في سريلانكا من انتخابات الرئاسة

أعلن زعيم المعارضة في سريلانكا ساجيث بريماداسا اليوم الواقع في 19 تموز 2022 انسحابه من انتخابات الرئاسة في البلد الذي يواجه أزمة وتعهد بتأييد منافس آخر للرئيس بالإنابة رانيل فيكريمسينجي.

وينظم طلاب وجماعات احتجاجا حاشدا على ترشح فيكريمسينجي للرئاسة في حين اجتمع النواب في مقر البرلمان لاستكمال قائمة المرشحين للمنصب قبيل تصويت مقرر غدا الأربعاء.

ويعتبر المحتجون فيكريمسينجي حليفا للرئيس المخلوع جوتابايا راجاباكسه.

وكتب بريماداسا على تويتر يقول “من أجل الصالح الأكبر لبلدي الذي أحبه وللشعب الذي أقدره أعلن سحب ترشحي لمنصب الرئاسة”.

وأضاف أن حزبه ساماجي جانا بالاويجايا وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد “وتحالفنا وشركاؤنا من المعارضة سيعملون معا على ضمان فوز” دولاس ألاهابيروما.

وألاهابيروما صحفي سابق وعضو بالبرلمان عن الحزب الحاكم عمل منذ فترة طويلة من وراء الستار بجانب أسرة راجاباكسه القوية التي هيمنت على السياسة في البلاد لعقود وينظر إليه باعتباره وجها مقبولا أكثر لدى المعارضة من فيكريمسينجي.