الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انسحاب زعيم المعارضة في سريلانكا من انتخابات الرئاسة

منذ 40 ثانية
محتجون يقتحمون القصر الرئاسي في سريلانكا - رويترز

محتجون يقتحمون القصر الرئاسي في سريلانكا - رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن زعيم المعارضة في سريلانكا ساجيث بريماداسا اليوم الواقع في 19 تموز 2022 انسحابه من انتخابات الرئاسة في البلد الذي يواجه أزمة وتعهد بتأييد منافس آخر للرئيس بالإنابة رانيل فيكريمسينجي.

وينظم طلاب وجماعات احتجاجا حاشدا على ترشح فيكريمسينجي للرئاسة في حين اجتمع النواب في مقر البرلمان لاستكمال قائمة المرشحين للمنصب قبيل تصويت مقرر غدا الأربعاء.

ويعتبر المحتجون فيكريمسينجي حليفا للرئيس المخلوع جوتابايا راجاباكسه.

وكتب بريماداسا على تويتر يقول “من أجل الصالح الأكبر لبلدي الذي أحبه وللشعب الذي أقدره أعلن سحب ترشحي لمنصب الرئاسة”.

وأضاف أن حزبه ساماجي جانا بالاويجايا وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد “وتحالفنا وشركاؤنا من المعارضة سيعملون معا على ضمان فوز” دولاس ألاهابيروما.

وألاهابيروما صحفي سابق وعضو بالبرلمان عن الحزب الحاكم عمل منذ فترة طويلة من وراء الستار بجانب أسرة راجاباكسه القوية التي هيمنت على السياسة في البلاد لعقود وينظر إليه باعتباره وجها مقبولا أكثر لدى المعارضة من فيكريمسينجي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شوارع أميركا
قيمتها بملايين الدولارات.. سرقة شاحنة مجوهرات مصفحة في كاليفورنيا
عمال السترات الواقية ويرشون سحبًا من المطهر في شوارع الصين (غيتي)
كورونا الصين.. 776 إصابة جديدة
العنف يتصاعد في الاكوادور
في أحدث واقعة عنف.. مقتل 13 نزيلا بسجن في الإكوادور

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
مستشفى- تعبيرية
كارثة... ووفاة مواطن أمام باب المستشفى