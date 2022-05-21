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انسحاب ممثلي الولايات المتحدة ودول أخرى من اجتماع لأبك

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 10:14 صباحًا
الهجوم الروسي على اوكرانيا مستمر (رويترز)

الهجوم الروسي على اوكرانيا مستمر (رويترز)

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قال مسؤولون إن ممثلين عن الولايات المتحدة وعدة دول أخرى انسحبوا من اجتماع لوزراء التجارة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي في بانكوك اليوم السبت بينما كان الممثل الروسي يدلي بتصريحات في افتتاح الاجتماع، وذلك احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح مسؤولان تايلانديان ودبلوماسيان دوليان لرويترز أن ممثلي كندا ونيوزيلندا واليابان وأستراليا انضموا إلى نظرائهم الأمريكيين في الانسحاب من اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) أثناء حديث المبعوث الروسي.

وتستمر اجتماعات المجموعة التي تضم 21 اقتصادا على مدى يومين.

    المصدر :
  • رويترز

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