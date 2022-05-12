انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي على طاولة القمة الأوروبية المقبلة

ناشد الرئيس الأوكراني “فولوديمير زلنسكي” الغرب مرارًا انضمام بلاده الى الاتحاد الأوروبي، وبعد مطالبات متكررة وملحة، لاسيما بعد العملية العسكرية الروسية على أراضيها، أعلن الرئيس زيلينسكي، في وقت سابق، أنّ بلاده باتت قريبة جداً من هذا التحول.

في هذا الاطار، أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، بأن طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستتم مناقشته خلال القمة الأوروبية المقبلة المقررة في حزيران المقبل.

وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية خلال إفادة صحفية: “طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يتم النظر فيه حاليا من قبل المفوضية الأوروبية، ستتم مناقشته على مستوى رؤساء الدول والحكومات في المجلس الأوروبي في حزيران”.

وأطلق الاتحاد الأوروبي، يوم 7 آذار، إجراءً مكتوبًا في ما يتعلق بطلب أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا لقبولهم في المنظمة.

الى ذلك، كتبت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، عبر موقعها على “تويتر”: “بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءً مكتوبًا لإعداد ردود المفوضية الأوروبية على طلبات أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، والتي تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

ووفقًا للخبراء، يجب على المفوضية الأوروبية إبداء رأي رسمي حول هذه النداءات، ثم يتعين على الدول الـ 27 الاتفاق على ما إذا كانت توافق على منح أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وضع المرشح اللازم لبدء مفاوضات مطولة وصعبة”.

وكانت الرئاسة الأوكرانية وقعت في 28 الماضي، طلبًا رسميًا للانضمام على الفور إلى الاتحاد الذي يضم 27 دولة، وذلك بموجب إجراء خاص لأن أوكرانيا تدافع عن نفسها في مواجهة روسيا.