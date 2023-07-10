انضمام أوكرانيا لحلف الناتو غداً على طاولة البحث.. والكرملين يحذر من "تداعيات سلبية"

أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتبرغ، الاثنين، أن قمة الحلف المقررة غدا ستتخذ قرارا بتوسيع الدعم العسكري لأوكرانيا وجعلها أقرب إلى عضوية الناتو، فيما حذر الكرملين من أن انضمام أوكرانيا للناتو ستكون له تداعيات “سلبية جدا” على الأمن الأوروبي.

وشدد ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الليتواني، على أن حلف الناتو سيدافع عن كل إنش من أراضي الدول الأعضاء.

كما أكد أن قمة الحلف ستبحث مسار انضمام أوكرانيا، ولفت إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي سينضم إلى اجتماع مجلس الناتو – أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما أعلن الكرملين، الاثنين، أن حصول أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي ستكون له تداعيات “سلبية جدا” على الأمن الأوروبي، وذلك قبيل قمة للحلف تعقد في فيلنيوس هذا الأسبوع.

وقال المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “ستكون لعضوية لأوكرانيا في الناتو تداعيات سلبية جدا على الهيكل الأمني برمته في أوروبا”. وأضاف أنّ ذلك سيشكّل أيضاً “خطراً مطلقاً، تهديداً لبلدنا” سيستدعي “ردّاً جدّياً”.

ويجتمع قادة دول حلف شمال الأطلسي يومَي الثلاثاء والأربعاء في ليتوانيا من أجل قمة من المتوقع أن يهيمن عليها رد الحلف على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وطلب كييف للانضمام إلى الحلف.

هذا وتسعى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى تقديم مقترح مشترك لإنشاء إطار عمل لدعم أوكرانيا عسكريا ضمن الضمانات الأمنية التي ستحصل عليها أوكرانيا.

وناقشت الدول الأربع المقترح مع كييف وحلفاء في الناتو والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.

وأوضحت صحيفة “بوليتيكو” Politico أن المقترح يرتكز على إنشاء مظلة لجميع البلدان الراغبة في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بشكل مستمر، مع اختلاف التفاصيل من بلد إلى آخر.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة الأميركية، فإن هدف القوى الغربية هو الإعلان عن إطار هذه المظلة خلال القمة السنوية لحلف الناتو غدا.