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انطلاق الحوار الاستراتيجي الأمريكي-الإماراتي

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2020 4:42 مساءً
عبد الله بن زايد آل نهيان ومايك بومبيو

عبد الله بن زايد آل نهيان ومايك بومبيو

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من المقرر أن ينطلق، اليوم الثلاثاء، الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية “افتراضيا” برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو سوف يستضيف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في الافتتاح الافتراضي للحوار الاستراتيجي بين البلدين، كما ينضم وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس ومسؤولون آخرون ونظراؤهم الإماراتيون.

ويناقش الحوار الاستراتيجي التعاون والمحادثات في 8 مجالات هي الشراكة السياسية والتعاون الأمني وكذلك إنفاذ القانون وأمن الحدود والمخابرات ومكافحة الإرهاب، فضلا عن حقوق الإنسان والشراكة الاقتصادية وشراكة الطاقة والشراكة التجارية والتبادل الثقافي والأكاديمي.

وانطلق يوم الأربعاء الماضي، “الحوار الاستراتيجي ” بين السعودية والولايات المتحدة بحضور وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي مايك بومبيو في العاصمة الأمريكية، واشنطن .

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