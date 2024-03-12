أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024 عن انطلاق تدريبات بحرية روسية إيرانية صينية في خليج عمان.

وانتقد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف التصريحات الأمريكية المناهضة لبلاده، واصفًا إياهها بأنها “نشاط استفزازي” يسعى إلى تحقيق هدف وهمي يتمثل في زعزعة استقرار الأوضاع في البلاد.

وقال أنتونوف بحسب ما أوردته وكالة أنباء “تاس” الروسية نقلا عن بيان للسفارة الروسية “إن مستوى الخطاب المعادي تجاه الروس من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بات لا يُصدق، أصبحنا نسمع ومن أعلى المنابر الأمريكية ادعاءات ومزاعم حول الطموحات العدوانية لروسيا في أوروبا، كما تطلق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بدون ريب على بلادنا اسم (عدو) الولايات المتحدة”.

ولفت إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية دعت إلى الخروج في احتجاجات بمحيط السفارة والقنصليات العامة وإفساد بطاقات الاقتراع خلال الانتخابات الروسية المقبلة، مُضيفا: “أننا نعتبر هذا ما هو إلا مجموعة منسقة من الخطوات الاستفزازية الرامية إلى تحقيق هدف وهمي يتمثل في زعزعة استقرار بلادنا”.. وطالب السلطات الأمريكية بالامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى انزلاق العلاقات الثنائية إلى حافة الهاوية.