انطلاق جولة بيلوسي الآسيوية بزيارة سنغافورة

تبدأ رئيسة مجلس النواب الأميركي “نانسي بيلوسي” الاثنين 1 آب جولة في أربع دول آسيوية بزيارة سنغافورة، وسط تكهنات واسعة بأنها قد تخاطر بإغضاب بكين من خلال زيارة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي والتي تقول الصين إنها تابعة لها.

مكتب بيلوسي أعلن أنها ترأس وفدًا من الكونغرس في زيارة المنطقة التي تشمل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان. ولم يتطرق إلى ذكر تايوان.

وتعتبر الصين زيارات المسؤولين الأميركيين لتايوان إشارة تشجيع للمعسكر المؤيد للاستقلال في الجزيرة. ولا تقيم واشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها ملزمة بموجب القانون بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها.

وتأتي زيارة بيلوسي، التي تتولى ثالث أعلى منصب في الولايات المتحدة والمنتقدة منذ فترة طويلة للصين، وسط تدهور للعلاقات بين واشنطن وبكين. وكان الجمهوري نيوت جينجريتش آخر رئيس لمجلس النواب يزور تايوان وذلك في عام 1997.

وفي اتصال هاتفي يوم الخميس، نبّه الرئيس الصيني “شي جين بينغ” نظيره الأميركي “جو بايدن” إلى ضرورة التزام واشنطن بمبدأ صين واحدة وحذر من أن “أولئك الذين يلعبون بالنار سيكتوون بها”.

وفي المقابل، أبلغ بايدن الرئيس الصيني بأن سياسة الولايات المتحدة بشأن تايوان لم تتغير وبأن واشنطن تعارض بشدة الجهود الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن أو تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

ولم يرد رئيس الوزراء التايواني “سو تسينج تشانج” مباشرة ،حين سُئل عما إذا كانت بيلوسي ستزور تايوان يوم الخميس حسبما تتوقع وسائل إعلام محلية.

وقال سو للصحفيين في تايبه: “نحن عادة نرحّب بحرارة بزيارات الضيوف الأجانب الكبار لبلدنا”.

الى ذلك، أفادت وزارة الخارجية في سنغافورة بأن وفد بيلوسي سيزور البلاد الاثنين والثلاثا،ء وسيجتمع مع مسؤولين بينهم رئيس الوزراء “لي هسين لونج”. وأفاد الموقع الإلكتروني لغرفة التجارة الأميركية في سنغافورة أن من المقرر أن تقيم الغرفة حفل استقبال لوفد بيلوسي.