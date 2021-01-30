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انطلاق صفارات الإنذار وتوقف حركة مطار طهران ناجمة عن هجوم سيبراني

30 - يناير - 2021
مطار طهران - أرشيفية

مطار طهران - أرشيفية

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نقلت قناة الحدث عن مصادر خاصة أن إطلاق صافرات الإنذار في طهران أمس الجمعة وانقطاع الكهرباء وتوقف حركة المطار ناجمة عن هجوم سيبراني.

وكانت مواقع قد أفادت بأن طائرة تركية خرجت عن مسارها وحلقت فوق مناطق محظورة في سماء طهران مساء الجمعة، ما أدى لإطلاق صفارات الإنذار التي دوت في العاصمة الإيرانية لقرابة النصف ساعة.

من جهته، برر مسؤول في محافظة طهران إطلاق صفارات الانذار بسبب “خطأ في أحد المنظومات”.

من جانبه، ذكر موقع مختص بالشؤون الأمنية أن صفارات الإنذار دوت بسبب اقتراب الطائرة التركية من نظام الدفاع الجوي المتعلق بإنتاج الصواريخ الباليستية.

كما أفادت الأنباء بأن الطائرة التركية التي واجهت صعوبات فوق الأجواء الإيرانية تمكنت من الهبوط بسلام في مطار باكو في أذبيجان.

وانقطع تيار الكهرباء في جنوب وغرب العاصمة طهران تزامناً مع إطلاق صافرات الإنذار أمس. كما تم إيقاف وتحويل جميع الرحلات المتجهة إلى مطار الخميني الدولي في طهران.

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