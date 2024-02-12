انطلاق فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان القرين الثقافي بالكويت

انطلقت فعاليات مهرجان القرين الثقافي في دورته التاسعة والعشرين يوم أمس الأحد بالكويت تزامنا مع مرور خمسين عاما على تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وسط تكريم مجموعة من رواد المجلس واحتفاء خاص بالشاعر الكويتي خليفة الوقيان واختياره شخصية هذه الدورة.

وأقيم حفل الافتتاح في مركز الشيخ جابر الثقافي بحضور وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري الذي أكد في كلمته أن المهرجان يمثل منذ انطلاقته الأولى عام 1994 منارة ثقافية فكرية وأدبية كويتية يتم من خلالها بشكل سنوي تقديم مساهمات وأنشطة تثري الحراك الثقافي والفني بمختلف المجالات.

ويستمر المهرجان حتى 22 فبراير شباط ويشمل نحو ثلاثين من الفعاليات والأنشطة تتضمن ندوات فكرية ومحاضرات وأمسيات شعرية وموسيقية ومعارض للفن التشكيلي والسينما ومعارض للكتاب والتراث وورشا للقراءة.

وقال المطيري إن المحتفى بهم هذا العام شكلوا نواة تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويمثلون جيلا واعيا بضرورة الحفاظ على الثقافة والفنون والآداب.

ولد الشاعر خليفة الوقيان في الكويت في 1941 وهو حاصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1980، وشغل موقع الأمين العام لرابطة الأدباء في الكويت، ومنحه المهرجان جائزة الدولة التقديرية في مجال الشعر.

وللشاعر الوقيان عدة إصدارات شعرية منها (المبحرون مع الرياح) و(تحولات الأزمنة) و(الخروج من الدائرة)، بالإضافة لديوان (حصاد الريح)، وله أيضا عدة كتب منها (القضية العربية في الشعر الكويتي) و(شعر البحتري: دراسة فنية).

وتم إطلاق اسم الشاعر والأديب عبد العزيز سعود البابطين الذي توفي في ديسمبر كانون الأول عن عمر ناهز 87 عاما على هذه الدورة من المهرجان تقديرا لمسيرته وخدمته للثقافة الكويتية والعربية.

وشملت قائمة المكرمين هذا العام كلا من الراحل الدكتور أحمد مشاري العدواني (1922-1990) إلى جانب كل من الدكتور سليمان الشطي وعبد العزيز السريع والدكتور سليمان العسكري.

وعُزفت خلال الحفل مقطوعات متنوعة من التراث الكويتي الموسيقي كما عزفت مقطوعات خاصة للقضية الفلسطينية وارتدى العازفون الكوفية الفلسطينية.

وألقى الفنان الكويتي جاسم النبهان الضوء على أبيات من قصائد مختارة تمثل أجيالا من الأدب الكويتي، كما شارك في الغناء الفنان القطري منصور المهندي.

وخلال المهرجان ينطلق مشروع (الفن الثالث: فن الجداريات) لتزيين الشوارع والأسوار العامة ومحولات الكهرباء بمنطقة المسايل بالكويت برسومات مميزة من فنانين متطوعين.

وستكون القضية الفلسطينية حاضرة في المهرجان من خلال محاضرة (أدب المقاومة) للكاتبة عدنية شلبي في مكتبة الكويت الوطنية، كما تشمل الفعاليات معرض مجلة العربي، ومعرض التراث والسدو، ومعرض إصدارات المجلس الوطني في جامعة الكويت.