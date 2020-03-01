أخبار العالم

انطلاق فعاليات مؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس

تنطلق في العاصمة التونسية، الأحد، فعاليات مؤتمر وزراء الداخلية العرب، وذلك بحضور وزراء داخلية الدول العربية ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.

وتترأس السودان أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذي سيناقش عددا من القضايا على رأسها مكافحة الإرهاب، وفق ما ذكر مراسل “سكاي نيور عربية”.

وسيناقش المؤتمر تقرير الأمانة العامة للمجلس عن أعمال دورتي المجلس الـ36 والـ37، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حسب بيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

المزيد من الأخبار

بسبب “كورونا”..الكويت تقرر فحص القادمين من مصر…

إصابات جديدة بفيروس “كورونا” في البحرين والعراق

وتضمن البيان إعلان إنشاء فريق عمل عربي لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للعمليات الإرهابية.

كما تضمن جدول أعمال المؤتمر النظر في معايير الإدراج والشطب على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي العمليات الإرهابية.

ويفتتح المؤتمر رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ في أولى نشاطاته الحكومية بعد تسلمه السلطة الجمعة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

لبحث تطورات الأزمة السورية..اجتماع طارئ لوزراء خارجية أوروبا

أخبار العالم

التلفزيون الإيراني: مقتل 21 من ميليشيات الحرس الثوري في إدلب

أخبار العالم

السعودية: جهزنا 25 مستشفى للتعامل مع إصابات “كورونا”

أخبار العالم

مصر: إثيوبيا تعيق مسار مفاوضات سد النهضة

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تنتقد خطاب “الكراهية والعنصرية” للمسؤولين…

أخبار العالم

لافروف وأوغلو يبحثان الأزمة السورية