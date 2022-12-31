انفجارات تهزّ كييف.. وصفارات الإنذار تُدوّي في جميع أنحاء أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على بلدة في زابوريجيا بأوكرانيا، فيما تصدت أنظمة الدفاع الجوي في كييف لصواريخ روسية.

فقد أكد عمدة كييف وقوع انفجارات بعد غارات روسية مكثفة، معلنًا مقتل شخص وإصابة آخرين من جراء الضربات الصاروخية، في وقت أفادت وكالة رويترز بسماع دوي 10 انفجارات في العاصمة الأوكرانية.

إذ أظهرت صور متداولة استهداف محطة كهرباء في كييف، بضربة صاروخية روسية، في وقت يعاني ملايين الأوكرانيين من انقطاع مستمر للكهرباء.

كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية تضرر أحد الفنادق في العاصمة، من جراء الضربات الصاروخية الروسية، اليوم السبت.

هذا وقد انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم السبت، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التنمية الرقمية في البلاد.

كما أكد عمدة ميكولايف الأوكرانية وقوع انفجارات عدة في المدينة، محذّرًا السكان من ضربات صاروخية جديدة.

بدورها، قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها الدوري عن تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، اليوم السبت، إن الروس يسعون من وراء شن ضربات صاروخية مكثفة كل 7 إلى 10 أيام، إلى استنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية.