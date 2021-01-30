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انفجارات عنيفة تضرب مناطق النفوذ الإيراني في ريف البوكمال

30 - يناير - 2021
ميليشيات ايران في دير الزور

ميليشيات ايران في دير الزور

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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان تعرض مناطق نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي لضربات عنيفة، وتحديداً منطقة العباس التابعة للبوكمال التي يتواجد فيها قوات إيرانية وميليشيات موالية لها، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات وأسبابها.

وكان المرصد السوري أشار في 19 الشهر الجاري، إلى انفجارات عنيفة هزت منطقة دير الزور، لليوم الثاني على التوالي، وأفادت مصادره بأنها ناجمة عن قيام المسلحين الموالين للنظام وميليشيات “لواء فاطميون” بتفجير ذخائر وأسلحة تابعة لها من مخلفات القصف الإسرائيلي على محيط مدينة دير الزور في 13 من الشهر الجاري، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة جداً في المنطقة، وهو ما خلق حالة من الرعب والذعر لدى الأهالي.

وكانت الذخيرة قد باتت بحكم المتلفة بعد القصف الإسرائيلي، إلا أنها لم تنفجر حينها وهو ما دفع الميليشيات لتفجيرها.

وأشار المرصد السوري إلى أن انفجارات هزت منطقة دير الزور، نجمت عن قيام ميليشيا “فاطميون” الأفغانية والموالية لإيران، بتفجير مخلفات حرب قرب منطقة الرواد غربي مركز مدينة دير الزور.

 

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