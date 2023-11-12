الأحد 28 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 12 نوفمبر 2023 |
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انفجارات عنيفة.. غارات جوية على الميادين والبوكمال شمال شرق سوريا

منذ 3 دقائق
غارات جوية على سوريا

غارات جوية على سوريا (أرشيفية)

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استهدفت طائرات مجهولة يعتقد انه تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مقرا عسكريا على الأقل بالقرب من مدينة الميادين على الضفة الغربية لنهر الفرات، وفقاً لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن الغارات استهدفت بـ 4 ضربات جوية مواقع في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية، حيث دوت انفجارات عنيفة متتالية في المنطقة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وجاء ذلك، على خلفية استهداف ما يسمى بـ “المقاومة الإسلامية” لقواعد التحالف العسكرية في سوريا.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن “التحالف الدولي” أسقط بصاروخ مضاد، طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الموالية لإيران، باتجاه قاعدة خراب الجير في منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي.

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