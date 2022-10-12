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انفجارات في خيرسون ومليتوبول الواقعتين تحت سيطرة روسيا

منذ ساعتين
المعارك مستمرة في خيرسون

المعارك مستمرة في خيرسون

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ذكرت وسائل إعلام روسية أن دوي خمسة انفجارات سُمعت في مدينة خيرسون في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، مضيفة أنه وفقا لمعلومات غير رسمية تم إطلاق أنظمة الدفاع الجوي.

وكانت خيرسون، المركز الإداري لمنطقة خيرسون الأوسع، واحدة من أوائل المدن التي سقطت في يد القوات الروسية بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال إيفان فيدوروف، الرئيس المنفي لبلدية مليتوبول التي تسيطر عليها روسيا جنوب منطقة زابوريجيا، على تطبيق تيليجرام، إن انفجارا قويا حدث في المدينة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن الشرطة المحلية التي عينتها روسيا، أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من السوق المركزي في المدينة. وأفادت الوكالة بعدم وقوع إصابات.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير حتى الآن.

تقع منطقة خيرسون على حدود منطقتي دنيبروبيتروفسك ونيكولاييف في أوكرانيا، ولها حدود برية مع القرم جنوبا، وفي الجنوب الغربي تطل على البحر الأسود وفي الجنوب الشرقي على بحر آزوف.

    المصدر :
  • رويترز

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