انفجارات قوية تهز دمشق.. والإعلام الرسمي يتهم "إسرائيل"

أعلنت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري، اليوم الأربعاء ان الدفاعات الجوية السورية تصدت “لعدوان إسرائيلي” في محيط العاصمة السورية دمشق.

وقالت قناة الميادين اللبنانية، إن دوي انفجار كبير سُمع في حي السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق.

ولم تقدم القناة أي تفاصيل عن منطقة جنوب دمشق، حيث يتواجد فيها جماعات مسلحة مدعومة من إيران.

وبتاريخ 21شباط/فبراير الجاري، أفاد شاهد من رويترز ووسائل إعلام محلية، أن دوي انفجار كبير واحد على الأقل سمع في العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد ساعات من هجوم إسرائيلي استهدف مبنى في حي كفر سوسة.

وقال الشاهد من رويترز إن قوة الانفجار هزت نوافذ المنازل في العاصمة.

وذكرت إذاعة شام إف.إم السورية إن عدة انفجارات سمعت في العاصمة.

وتشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات على مناطق متفرقة من سوريا، مستهدفة تواجد مجموعات مسلحة موالية لإيران، ومستودعات ذخيرة، وقيادات إيرانية، فيما تكتفي سلطات النظام السوري بالاحتفاظ بحق الرد.