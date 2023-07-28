انفجارات هائلة وموجة هلع وفرار.. ألسنة النيران تطال مستودع ذخيرة في اليونان

هدأت نيران حرائق الغابات في اليونان اليوم الجمعة، بعد اشتعالها قرابة الأسبوعين لكن خدمات الطوارئ تبذل جهودًا لمنع اندلاع حرائق جديدة في وسط البلاد، حيث فر الكثيرون من انفجارات هائلة وقعت في مستودع للذخيرة أمس الخميس.

وأسفرت الحرائق، التي أججها ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح القوية، عن مقتل خمسة أشخاص وتدمير منازل ومزارع ومصانع فضلًا عن التهام مساحات شاسعة من الغابات، وذلك منذ 17 يوليو/ تموز.

وفي منطقة مجنيسيا المنكوبة، امتدت حرائق الغابات إلى مستودع ذخيرة خاص بالقوات الجوية بالقرب من مدينة نيا أنخيالوس الساحلية، أمس الخميس.

وأدى الحريق الذي نشب بالمستودع إلى وقوع انفجارات قوية، وذكر خفر السواحل أنّ المواطنين اضطروا إلى الفرار برًا وبحرًا إلى فولوس، عاصمة المنطقة.

وأفاد مسؤول في الحكومة بنقل طائرات مقاتلة كانت متوقفة في مطار عسكري قريب كإجراء احترازي.

وقال وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس اليوم الجمعة، إنه أمر بإجراء تحقيق في الحادث.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن فرق الإطفاء بذلت “جهدًا يفوق قدرة البشر” لكنها لم تتمكن من احتواء ألسنة النيران التي اشتعلت من جديد في فولوس وأنخيالوس.

وانحسرت حرائق الغابات في جزيرة رودس، حيث فرّ أكثر من 20 ألف سائح ومواطن من فنادق ومنازل على الساحل، بعد أن التهمت نيرانها حوالي 10 بالمئة من مساحة الجزيرة.

وتعمل فرق الإطفاء في عدة مواقع لليوم الحادي عشر في مسعى لإخماد ألسنة النيران بشكل كامل.