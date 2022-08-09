انفجارات هزت قاعدة جوية روسية تقع قرب منتجعات ساحلية في القرم

قالت السلطات المحلية في شبه جزيرة القرم اليوم الثلاثاء 9 أغسطس، إن انفجارات هزت قاعدة جوية روسية تقع قرب منتجعات ساحلية في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص وقالت موسكو إن الانفجار نجم عن انفجار ذخيرة.

وقال شهود محليون لرويترز إنهم سمعوا دوي ما لا يقل عن 12 انفجارا في حوالي الساعة 3:20 عصرا بالتوقيت المحلي، من اتجاه قاعدة ساكي الجوية بالقرب من نوفوفيدوريفكا على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم، ووصفوا آخر انفجار في سلسلة الانفجارات والذي وقع بعدها بنحو 30 دقيقة بأنه كان الأعلى دويا.

ونجت شبه الجزيرة، التي لا تزال تحت السيطرة الروسية، من القصف المكثف الذي تشهده مناطق أخرى من شرق أوكرانيا وجنوبها منذ 24 فبراير شباط، عندما أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات المسلحة الروسية بدخول أوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن “انفجار عدة مستودعات ذخيرة” هو ما تسبب في الحادث، لكن لم تقع أي إصابات.

ومع ذلك نقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن مدير إدارة الصحة في شبه جزيرة القرم قوله إن خمسة أشخاص، من بينهم طفل، أصيبوا في الانفجارات، ولم تصدر أوكرانيا أي بيانات بهذا الشأن حتى الآن.

وقالت وزارة الدفاع إن القاعدة لم تتعرض لأي هجوم كما لم يتضرر أي عتاد بها. وقالت موسكو إنه يجري اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعرفة الأسباب.

وتقع نوفوفيدوريفكا وساكي على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال من ميناء سيفاستوبول الذي استأجرته موسكو من كييف لعقود ليكون موطن أسطول البحر الأسود الروسي، وذلك قبل الاستيلاء على شبه الجزيرة بالكامل وضمها إلى أراضيها عام 2014 في خطوة لم تعترف بها معظم الدول الأخرى.