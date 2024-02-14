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انفجاران في خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في إيران

منذ ساعة واحدة
إيران تتحدث عن عملية تخريب أحدثت التفجير

إيران تتحدث عن عملية تخريب أحدثت التفجير

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قالت وسائل إعلام رسمية، إن نقطتين بشبكة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في إيران تعرضتا لانفجارين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024.

وقال مسؤولون محليون إنهم يشتبهون في حدوث “تخريب”.

ووقع الانفجاران وسط إيران في خط أنابيب رئيسي للغاز يربط بين الجنوب والشمال، مما وضع إقليمي فارس وأصفهان وكذلك إقليم جهارمحال وبختياري في حالة تأهب قصوى.

وقال مسؤولون للتلفزيون الرسمي إن الانفجارين لم يتسببا في وقوع إصابات أو تعطل في الشبكة الوطنية لإمدادات الغاز.

ورغم ذلك، ذكرت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية أن إمدادات الغاز ستتوقف عن المنشآت الصناعية والإدارية اليوم الأربعاء في عدة أقاليم في أنحاء البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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