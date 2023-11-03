انفجارا يستهدف الشرطة في شمال غرب باكستان

قال مسؤولون في الشرطة والإنقاذ إن انفجارا استهدف الشرطة في شمال غرب باكستان أدى إلى مقتل خمسة أشخاص الجمعة، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.

وتقع مدينة ديرة إسماعيل خان، حيث وقع الانفجار، على أطراف المناطق القبلية التي ينعدم فيها القانون على الحدود مع أفغانستان والتي تعد منذ فترة طويلة موطنا للمتشددين الإسلاميين المحليين والأجانب.

وقال مسؤول الشرطة محمد عدنان إن القنبلة انفجرت بالقرب من دورية للشرطة في المدينة، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث نتيجة لهجوم انتحاري أم قنبلة زرعت في مكان قريب.

وقال مسؤول الإنقاذ إعزاز محمود إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 21 آخرون في الانفجار، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانوا من الشرطة أو من المدنيين.