السبت 4 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 29 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انفجار بسيارتين ملغومتين يهز العاصمة الصومالية

منذ 9 دقائق
انفجار في الصومال- أرشيفية

انفجار في الصومال- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

سمع دوي تفجيرين في العاصمة الصومالية مقديشو، السبت، وبينما لم تعلق الحكومة رسميا قالت تقارير محلية إن سيارتين مفخختين انفجرتا.

وأفاد شهود بوقوع انفجار بسيارتين ملغومتين استهدف وزارة التعليم الصومالية في العاصمة مقديشو، وأدى إلى تهشم نوافذ في مبان قريبة.

وكثيرا ما تنفذ حركة الشباب تفجيرات وهجمات بالأسلحة في مقديشو وأماكن أخرى لكن لم يتضح ما إذا كانت هي وراء التفجيرات الأخيرة.

وقال أحد سكان المدينة واسمه أحمد نور لرويترز “استهدفت سيارتان ملغومتان مبنى وزارة التعليم الواقع في شارع كيه5”.

وتسعى حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة، والتي تخوض قتالا في الصومال منذ أكثر من عقد، إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وإقامة نظام حكم على أساس تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

وقال صحفي من رويترز بالقرب من موقع الانفجار إن الانفجارين وقعا بفارق دقائق من بعضهما البعض وتهشمت نوافذ في محيط المكان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العقوبات الغربية على موسكو أتت نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
فاتورة العقوبات الأوروبية على روسيا فاقت 17 مليار يورو
من مشاهد الاحتجاجات في إيران
إنتفاضة إيران
وثائق "مسربة" تكشف استراتيجية إيران في تتبع هواتف المحتجين
ريشي سوناك
رئيس وزراء بريطانيا قد يجمد المساعدات الخارجية عامين آخرين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
منشقون عن التيار يشكلون جبهة ضد باسيل.. ومفاجأة في الأسماء!
ثنائي يؤديان أغنية من اول دقيقة
بالفيديو: عروسان يؤديان أغنية "من أول دقيقة" بإحساس رائع!
حسن نصر الله
إنتفاضة إيران
"سنقتلك يا نصرالله".. هتافات غاضبة من نوع آخر شمالي إيران