انفجار بسيارتين ملغومتين يهز العاصمة الصومالية

سمع دوي تفجيرين في العاصمة الصومالية مقديشو، السبت، وبينما لم تعلق الحكومة رسميا قالت تقارير محلية إن سيارتين مفخختين انفجرتا.

وأفاد شهود بوقوع انفجار بسيارتين ملغومتين استهدف وزارة التعليم الصومالية في العاصمة مقديشو، وأدى إلى تهشم نوافذ في مبان قريبة.

وكثيرا ما تنفذ حركة الشباب تفجيرات وهجمات بالأسلحة في مقديشو وأماكن أخرى لكن لم يتضح ما إذا كانت هي وراء التفجيرات الأخيرة.

وقال أحد سكان المدينة واسمه أحمد نور لرويترز “استهدفت سيارتان ملغومتان مبنى وزارة التعليم الواقع في شارع كيه5”.

وتسعى حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة، والتي تخوض قتالا في الصومال منذ أكثر من عقد، إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وإقامة نظام حكم على أساس تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

وقال صحفي من رويترز بالقرب من موقع الانفجار إن الانفجارين وقعا بفارق دقائق من بعضهما البعض وتهشمت نوافذ في محيط المكان.