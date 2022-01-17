الأثنين 14 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 17 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انفجار بـ3 صهاريج نقل محروقات بترولية في أبو ظبي.. والحوثي يتبنى الهجوم

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 17 - يناير - 2022 11:43 صباحًا
أبو ظبي

أبو ظبي

A A A
طباعة المقال

أكدت شرطة أبوظبي اندلاع حريق صباح الاثنين، مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة أن السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.

من جانبه، تبنى المتحدث باسم جماعة الحوثي هذا الهجوم على الإمارات، كما أعلنت قناة المسيرة التابعة للجماعة أنه سيصدر بيان خلال ساعات يكشف تفاصيل العملية.

    المزيد من أخبار العالم

    إنتاج الهيدروجين
    الإمارات: نستهدف الاستحواذ على 25 % من سوق الهيدروجين العالمي
    كورونا يفتك بإيران
    بخلاف كورونا.. مرض جديد يفتك بآلاف الإيرانيين
    عناصر من الجيش الإسرائيلي
    استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    موجة تسونامي- أرشيفية
    اليابان.. غرق عشرات السفن ونزوح 230 ألف شخص بسبب موجة تسونامي
    حسن نصر الله
    بأمر مباشر من خامنئي.. نصرالله يعود إلى الحكومة على “إجر ونص”
    المونسنيور مبارك لبرنامج “ألبوم حياتي”: لو لم يكن عون رئيساً.. كنا “زحفنا على الأرض”