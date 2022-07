انفجار بمصنع كيماويات في إلينوي الأميركية والسلطات تبدأ بإخلاء المنازل

أفادت وسائل إعلام محلية أمريكية، بانفجار مصنع كيماويات في مدينة روكتون، بولاية إلينوي، تسبب باندفاع كتلة هائلة من اللهب في الجو.

واندلع حريق في منشأة تابعة لشركة “كيمتول إنكوربوريتد” في وقت مبكر من صباح الاثنين، بعد الانفجار.

وأصدر مسؤولو الإطفاء في المدينة أوامر إخلاء للأفراد الذين يعيشون في دائرة نصف قطرها ميل واحد من المنشأة.

وتقوم الشركة بتصنيع السوائل ومواد التشحيم ومنتجات الزيوت، لمنتجين آخرين من جميع أنحاء العالم.

وطلبت السلطات المحلية من السكان إخلاء منازلهم وحددت مدرسة متوسطة محلية في المنطقة كمأوى إجلاء فوري.

CHEMICAL PLANT FIRE: Firefighters are responding to a massive blaze at a Chemtool plant in Rockton, Illinois. Local officials have called for evacuations in the area. https://t.co/uZTW7KTYQ8

— NowThis (@nowthisnews) June 14, 2021