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انفجار بمصنع كيماويات في إلينوي الأميركية والسلطات تبدأ بإخلاء المنازل

14 - يونيو - 2021

حريق- تعبيرية

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أفادت وسائل إعلام محلية أمريكية، بانفجار مصنع كيماويات في مدينة روكتون، بولاية إلينوي، تسبب باندفاع كتلة هائلة من اللهب في الجو.

واندلع حريق في منشأة تابعة لشركة “كيمتول إنكوربوريتد” في وقت مبكر من صباح الاثنين، بعد الانفجار.

وأصدر مسؤولو الإطفاء في المدينة أوامر إخلاء للأفراد الذين يعيشون في دائرة نصف قطرها ميل واحد من المنشأة.

وتقوم الشركة بتصنيع السوائل ومواد التشحيم ومنتجات الزيوت، لمنتجين آخرين من جميع أنحاء العالم.

وطلبت السلطات المحلية من السكان إخلاء منازلهم وحددت مدرسة متوسطة محلية في المنطقة كمأوى إجلاء فوري.

 

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