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فيديو.. انفجار سيارة على جسر يربط بين نيويورك وكندا

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2023 10:00 مساءً
انفجار سيارة على جسر يربط بين نيويورك وكندا

انفجار سيارة على جسر يربط بين نيويورك وكندا

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أغلقت السلطات الأميركية، الأربعاء، معبرا حدوديا بين الولايات المتحدة وكندا بعد انفجار سيارة عند نقطة تفتيش على جسر بالقرب من شلالات نياغرا.

وقال المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو، في بيان، إنه يحقق في الانفجار، الذي وقع على جسر قوس قزح الذي يربط البلدين عبر نهر نياغرا.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة التقطتها مؤسسات إخبارية ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي كشكا أمنيا وقد اشتعلت فيه النيران.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول إنها اطلعت على الحادث، وإنها “تراقب الوضع عن كثب”.

كما ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن “الإدارة الأميركية تراقب الوضع عن كثب”.

من جهته، كشف وزير السلامة العامة الكندي أنه “من المبكر القول ما إذا كان الحادث عملا متعمدا”.

وأشار إلى أنه تم تعزيز جميع الإجراءات الأمنية على الحدود.

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