انفجار سيارة في إيرلندا الشمالية

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أعلنت الشرطة في إيرلندا الشمالية مساء اليوم السبت، إغلاق شارع في مدينة لندنديري، عقب ما وصفته بأنه تفجير يشتبه بأنه ناجم عن سيارة مفخخة. وقال نائب بالبرلمان من مدينة لندنديري، إنه لم يصب أحد في التفجير، فيما أظهرت صورة نشرتها الشرطة على “تويتر” ما بدا أنها مركبة تحترق بشارع بيشوب بالقرب من محكمة بوسط المدينة.

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ودعت الشرطة الناس للابتعاد عن المنطقة. وقال عضو البرلمان عن حزب شين فين، إيليشا ماكاليون، في بيان “لحسن الحظ لم يصب أحد على ما يبدو في الحادث. لندنديري مدينة تمضي قدماً للأمام ولا أحد يريد مثل هذا النوع من الحوادث. هذا لا يمثل المدينة”.

 

المصدر روسيا اليوم

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