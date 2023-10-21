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انفجار صغير بالقرب من سفارة إسرائيل في قبرص

منذ 36 دقيقة
الشرطة في قبرص

الشرطة في قبرص

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ذكرت الشرطة في قبرص أن انفجارا صغيرا وقع خلال الليل بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة نيقوسيا. ولم يتم تسجيل أي أضرار أو إصابات.

وقالت الشرطة إن جسما معدنيا يحتوي على “كمية صغيرة من مادة قابلة للاشتعال” انفجر على بعد نحو 30 مترا من محيط مجمع السفارة الذي يقع في منطقة مكتظة بالسكان في نيقوسيا.

وقال مصدر أمني إن الشرطة تستجوب أربعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاما تم العثور عليهم في المنطقة. وعثرت الشرطة في سيارة أحد هؤلاء الشباب على على سكينين ومطرقة.

وذكرت الإذاعة الرسمية القبرصية أن المعتقلين سوريون.

وشددت قبرص، القريبة من منطقة الشرق الأوسط المضطربة، الإجراءات الأمنية في مواقع في أنحاء الجزيرة. وفي أعقاب الحادث وسعت السلطات نطاق الطوق الأمني ​​حول السفارة وأغلقت طرقا.

    المصدر :
  • رويترز

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