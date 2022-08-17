انفجار ضخم بأحد مساجد كابول يوقع قتلى وجرحى

قال شهود والشرطة إن انفجارا ضخما وقع في مسجد في كابول خلال صلاة العشاء الأربعاء، وإن هناك مخاوف من سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وقالت الشرطة إن هناك عدة إصابات لكنها لم تحدد عدد الضحايا. وقال مسؤول في مخابرات حركة طالبان لرويترز إن ما يصل إلى 35 شخصا ربما أصيبوا أو قتلوا، وإن العدد قد يرتفع أكثر. ونقلت قناة الجزيرة التلفزيونية عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله إن عدد القتلى بلغ 20.

وقال شهود لرويترز إن الانفجار القوي سُمع في حي بشمال كابول، ودمر نوافذ مبان مجاورة. وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان.

وقال خالد زدران المتحدث باسم شرطة كابول لرويترز “وقع انفجار داخل مسجد .. أدى الانفجار إلى سقوط ضحايا لكن الأرقام لم تتضح بعد”.

وقال المسؤول في مخابرات طالبان، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الانفجار وقع في مسجد في منطقة خير خانه في كابول.

وأضاف المصدر أن إمام المسجد من بين القتلى وأن الحصيلة قد ترتفع.

ولم يرد مسؤولون آخرون في حكومة طالبان على طلبات لتأكيد عدد الضحايا.