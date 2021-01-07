انفجار ضخم في عدن

افادت مصادر أمنية ومحلية، مساء اليوم الخميس، عن وقوع انفجار ضخم في مدينة عدن جنوب اليمن.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر أمني أن انفجارا عنيفا هز مديرية المنصورة شمال غرب عدن قبل قليل.

وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بجانب سور سوق الخضار والفواكه المركزي بمديرية المنصورة ما أحدث دويا عنيفا.

وأضاف أن القنبلة وضعت بداخل مقلب قمامة في الفتحة المؤدية إلى معسكر الحزام الأمني بالمديرية، دون وقوع ضحايا بشرية، مشيرا إلى أن الانفجار أحدث خسائر مادية.

بينما نقلت وكالة “رويترز” عن شهود عين أن انفجارا “ضخما” وقع بالقرب من المسجد المركزي في عدن.

ويأتي الحادث بعد أن تعرض مطار عدن، يوم 30 كانون الاول لهجوم صاروخي وقت وصول الحكومة اليمنية الجديدة إليه، في عملية خلفت 25 قتيلا على الأقل وأكثر من 110 جرحى.

وحملت الحكومة جماعة “أنصار الله” الحوثية المسؤولية عن الهجوم، بينما رفضت الأخيرة هذه الاتهامات.