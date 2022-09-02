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انفجار ضخم يهز مصفاة عبادان جنوب غربي إيران

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2022 3:30 صباحًا
مصفاة عبادان في إيران

مصفاة عبادان في إيران

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هز انفجار ضخم بعد منتصف ليل (الخميس 1-9-2022) مصفاة عبادان النفطية جنوب غربي إيران، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية.

كما أكدت الوكالة أنه لا خسائر بشرية أو اضرار مادية في الانفجار الذي تسبب بصوت رهيب.

من جانبها، قالت إدارة العلاقات العامة في شركة عبادان لتكرير النفط، إن صوت الانفجار كان سببه خلل فني.

يذكر أن مصفاة عبادان للنفط هي واحدة من أكبر المصافي في إيران.

يأتي هذا الانفجار ليضاف إلى سلسلة من الحرائق و الانفجارات التي طالت مؤخرا بشكل أثار الشبهات، مواقع صناعية من حين لآخر، فيما ألقت السلطات الإيرانية بالمسؤولية في معظم تلك الحوادث إلى أعطال فنية.

كما تعرضت مواقع عسكرية ونووية حساسة لهجمات عدة خلال السنوات الماضية، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.

وكان آخرها، في يوليو الماضي، حيث وقع انفجار داخل منشأة بارشين النووية في جنوب شرق طهران، حيث تطور إيران تكنولوجيا الصواريخ والمسيرات.

    المصدر :
  • العربية

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