قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (السبت 23-12-2023) إنها تلقت تقريرا عن انفجار طائرة مسيرة قرب سفينة في محيط مضيق باب المندب على بعد 45 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن.

وذكرت الهيئة في مذكرة توضيحية “لم تعلن السفينة عن أضرار وتردد أن جميع أفراد الطاقم سالمون، وتحقق السلطات في الأمر”.

وقال البيان إن الهيئة أعلنت في وقت سابق اليوم السبت أنه تم توجيه إرشادات للسفن بتوخي الحذر عند العبور.

وقبل يومين، أعلنت شركة الشحن الأميركية “فليكس بورت” أن نحو 180 سفينة شحن غيرت وجهاتها بعيدا عن مضيق باب المندب (الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر)، أو توقفت بانتظار تعليمات من الشركات المشغلة لها.

وقد ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن شركة “ميرسك” -ثاني أكبر شركة حاويات في العالم- ومقرها كوبنهاغن، نشرت بيانا أمس الجمعة يظهر أن 15 من خطوط ملاحة الحاويات قد تضررت بين آسيا وأوروبا، إضافة إلى تلك القادمة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.

تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه جماعة الحوثي اليمنية تهديداتها باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل العابرة للمضيق الواقع جنوبي البحر الأحمر، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.