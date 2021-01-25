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انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة اليمنية - عدن

25 - يناير - 2021
آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 6:23 مساءً
انفجار في عدن

انفجار في عدن

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دون أن تخلف خسائر في الأرواح، انفجرت عبوة ناسفة اليوم الإثنين، في مدينة إنماء السكنية بمديرية المنصورة، شمالي عدن.

وقالت مصادر أمنية لـ“إرم نيوز“، إن الانفجار الذي دوى في مدينة إنماء السكنية، بمديرية المنصورة، ”نتج عن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في منطقة خالية على الطريق العام الرابط بين مديريتي المنصورة شمالًا، والبريقة غربًا، وأن الفرق الأمنية تجري استدلالاتها حول الحادث“.

من جهتها؛ قالت مصادر أمنية أخرى، إن مجهولين ألقوا قنبلة صوتية على الطريق العام، الرابط بين مديريتي المنصورة والبريقة، وتمكنوا من الفرار، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو خسائر مادية حتى اللحظة.

ويؤدي الطريق الرابط بين مدينتي المنصورة والبريقة، إلى مقر قيادة قوات التحالف العربي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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