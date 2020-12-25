انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولي في العراق

انفجرت اليوم الجمعة عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق. وانفجرت العبوة على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي على الطريق السريع.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن “عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة الديوانية”.

وأضافت، أن “العجلة كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، وأدى الانفجار إلى إصابة سائق العجلة”.

يذكر أنه وفي سبتمبر/أيلول الماضي تعرض رتل عسكري ينقل معدات تابعة للتحالف الدولي أيضا لانفجار بعبوتة ناسفة جنوبي صلاح الدين.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني أن “رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض، إلى انفجار عبوة ناسفة، في قضاء الإسحاقي ضمن قاطع عمليات سامراء”.

وفي وقت سابق، قتل عنصر أمني وجرح ثلاثة آخرون، إثر تفجيرين منفصلين استهدفا رتلين للتحالف الدولي في العراق، في العاصمة العراقية، بغداد، وطريق يربط محافظتين، وسط البلاد.