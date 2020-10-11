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انفجار غامض جديد يهز إيران

منذ 21 ساعة
انفجار في ايران- ارشيفية

انفجار في ايران- ارشيفية

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هز انفجار غامض إقليم خوزستان الغني بالنفط، جنوب غربي إيران. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن انفجارا ناجما عن تسرب غاز سوى مبنى بالأرض وأسفر عن سقوط قتيلين.

وأظهر مقطع مصور من موقع الانفجار في مدينة الأهواز، مركز إقليم خوزستان، فرقا للإنقاذ تبحث عن ناجين وسط أنقاض المبنى السكني المؤلف من طابقين والذي يقع بالقرب من أحد أسواق المدينة، وفقا لرويترز.

هذا الانفجار، يأتي ضمن سلسلة تفجيرات غامضة تشهدها إيران خلال الشهور الأخيرة، استهدفت مواقع ومنشآت نووية ومحطات كهرباء إلى جانب معسكرات تدريب للحرس الثوري الإيراني.

وكان أبرز الحوادث التي شهدتها إيران، انفجار في مركز صحي في طهران أواخر يونيو، أسفر عن مقتل 19 شخصا.

وأعلنت إيران في اب الماضي، أن “حادثا” تسبب في تدمير مبنى قيد الإنشاء بالقرب من محطة نطنز للطاقة النووية، مما تسبب بأضرار جسيمة وقعت في المنشأة، إلى درجة أنها ستبطأ من تطوير وإنتاج أجهزة الطرد المركزي على المدى المتوسط.

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