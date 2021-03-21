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انفجار في إيران.. مقتل شخص وإصابة 3 في “سراوان”

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 21 - مارس - 2021 1:34 مساءً
انفجار في ايران- ارشيفية

انفجار في ايران- ارشيفية

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قٌتل إيراني وأصيب 3 آخرين، الأحد، إثر انفجار في مدينة سراوان، بحسب ما أعلنه أحد مقار مليشيا الحرس الثوري.

وقال ما يُسمى بـ”مقر القدس” التابع للقوة البرية لمليشيا الحرس الثوري، في بيان، إن الانفجار وقع في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

واتهم الحرس الثوري مجموعة “إرهابية” مسلحة بتنفيذ العملية، فيما سقطت امرأة مصابة أثناء مرورها بموقع الانفجار.

وتقع مدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان، على بعد 343 كيلومترا جنوب شرق زاهدان، مركز المحافظة.

وخلال العام 2020، سجلت إيران سلسلة انفجارات غامضة في محيط منشآت حساسة منها منشآت عسكرية ونووية وصناعية.

لكن أحد أبرز تلك الانفجارات، الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية، التي تعتبر أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم وتصنيع واختبار أجهزة الطرد المركزي في البلاد، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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