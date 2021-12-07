انفجار في مركز تجاري جنوب أوزبكستان

قالت وزارة حالات الطوارئ في أوزبكستان، إن انفجارا وقع في مركز تجاري في مدينة ديناو بولاية صرخنداريا في الجنوب الأقصى من البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليوم، أن حريقا اندلع في المكان بعد ذلك، وأسفر الحادث عن إصابة تسعة أشخاص.

وأضاف البيان: “وقع الحادث في الساعة 03:57 (01:57 بتوقيت موسكو) من يوم 7 ديسمبر في مركز تجاري من طابقين، ونتيجة لذلك انهارت جدران المبنى. وتمكنت فرق الإطفاء التي وصلت إلى موقع الحريق الذي اندلع بعد ذلك، من إخماد الحريق في الساعة 04:25 (02:25 بتوقيت موسكو)”.

وأشار البيان، إلى أن “الانفجار والحريق، أسفرا عن إصابة تسعة اشخاص بجروح وحروق، ونقلوا جميعا الى مستشفى المدينة”.

وتعمل في مكان الحادث حاليا، لجنة تحقيق حكومية لتحديد أسباب وملابسات الحادث.