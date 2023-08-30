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انفجار في مصنع غدير للبتروكيماويات في جنوب إيران

منذ ساعتين
عناصر من الشرطة الإيرانية

عناصر من الشرطة الإيرانية

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ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن انفجارا وقع في مصنع بتروكيماويات في مدينة ماهشهر الواقعة جنوب إيران (الأربعاء 30-8-2023) دون وقوع إصابات.

وأشارت الوكالة إلى أن انسدادا بمستودع لمتعدد كلوريد الفاينيل هو السبب في الانفجار في مصنع غدير للبتروكيماويات، مضيفة أن الحريق تم إخماده.

وفي سياقآخر، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، تفكيك شبكة إسرائيلية في إيران.

ووفقاً لوكالة وكالة تسنيم، قالت وزارة الأمن في بيان لها، إنه “عقب بيانات الوزارة بشأن تحديد شبكة إرهابية صهيونية واسعة في عدة محافظات والقبض على 14 إرهابياً وضبط 43 قنبلة قوية جاهزة للانفجار، وبعد مواصلة عمليات البحث الاستخباراتي والأمني بالتعاون مع استخبارات الحرس الثوري وقيادة الأمن الداخلي، تم تحديد خلايا تخريبية أخرى تابعة لنفس الشبكة الإرهابية وتوجيه ضربة لها في 4 محافظات أخرى في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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