انفجار قارب حوثي مسير بالبحر الأحمر.. ولا خسائر بشرية

أعلن قائد بالأسطول الأميركي أن قاربا حوثيا مسيرا كان محملا بالمواد الناسفة انفجر في البحر الأحمر، اليوم الخميس، لكنه لم يكن قريبا من أي سفن تابعة للبحرية الأميركية أو سفن تجارية بدرجة كافية لإحداث أي أضرار أو خسائر بشرية، واصفا ذلك بأنه هجوم فاشل.

وأضاف نائب الأميرال براد كوبر، الذي يقود القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، للصحفيين أن الحوثيين شنوا 25 هجوما حتى الآن على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، موضحا “لا توجد علامات على أن تراجح سلوكهم غير المسؤول”.

وقال كوبر: “اقترب على بعد بضعة أميال من السفن العاملة في المنطقة، السفن التجارية وسفن البحرية الأميركية، وشاهدنا جميعا انفجاره”.

ويشن الحوثيون هجمات منذ أكتوبر على سفن تجارية في البحر الأحمر، يقولون إن لها صلات بإسرائيل أو متجهة إليها، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتعهدت الجماعة اليمنية بمواصلة هجماتها لحين وقف إسرائيل الحرب على غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون سفنا حربية أميركية إذا استهدفتهم.

وعلقت الكثير من شركات الشحن العمليات في البحر الأحمر بسبب الهجمات، وتقطع بدلا من ذلك الرحلة الأطول بالدوران حول إفريقيا.