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انفجار قبالة سواحل جنوب سيناء.. وأنباء عن إسقاط مسيرة

منذ 54 دقيقة
الجيش المصري في سيناء

الجيش المصري في سيناء

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سمع دوي انفجار قبالة سواحل جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حيث نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أن طائرة مسيرة أسقطت قرب مدينة دهب المصرية المطلة على البحر الأحمر في ثاني حادث من نوعه خلال شهر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد عيان قوله “سمعنا انفجارا كبيرا ناحية البحر وبعدها سقط جسم غريب في المياه”.

كما نقلت قناة مصرية عن شهود عيان قولهم إنه تم إسقاط جسم طائر على بُعد كيلومترين من مدينة دهب. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أسقطت القوات الجوية المصرية طائرة مسيّرة تم رصدها فوق المياه الإقليمية المصرية، قرب دهب أيضا، التي تبعد حوالي 125 كيلومترا إلى الجنوب من إيلات.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم إسقاط أجسام طائرة بشكل متكرر قرب جنوب سيناء، وأشار الجيش المصري في بعض الأحيان إلى طائرات مسيرة قادمة “من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال”.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصيب 6 أشخاص في مصر عندما سقطت طائرتان مسيّرتان في طابا ونويبع قرب الحدود مع إسرائيل.

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن استهداف إيلات مرارا بالطائرات المسيّرة والصواريخ تضامنا مع الفلسطينيين في غزة وفصائل المقاومة.

كما استهدفت الجماعة سفنا في البحر الأحمر على صلة بإسرائيل، وأعلنت أيضا منع السفن أيا كانت جنسيتها من الإبحار نحو الموانئ الإسرائيلية.

    المصدر :
  • وكالات

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