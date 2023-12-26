الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 26 ديسمبر 2023 |
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انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.. والشرطة تحقق

منذ ساعة واحدة
الشرطة الهندية

الشرطة الهندية

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أكدت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار قرب سفارتها في نيودلهي بالهند، مشيرة إلى أن لا إصابات بين موظفيها.

وقال متحدث الحكومة الإسرائيلية، إن الشرطة الهندية وفريق السفارة الأمني يحققان في الانفجار.

فيما كشفت الشرطة الهندية أنها لم تعثر على مواد متفجرة قرب السفارة الإسرائيلية، مبينة أن البحث مستمر.

جاء ذلك، بعدما كشفت وسائل إعلام هندية أن شرطة نيودلهي تلقت مكالمة هاتفية بشأن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية.

وتداولت منصات التواصل صورا لانتشار الشرطة الهندية بمحيط السفارة الإسرائيلية عقب تقارير عن الانفجار.

    المصدر :
  • رويترز

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