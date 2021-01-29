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انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.. تل أبيب تعتبره “إرهابيا” والهند تحقق

منذ ساعة واحدة
انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

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وقع انفجار أمام سفارة إسرائيل في نيودلهي الجمعة ما ألحق أضرارا بسيارات دون أن يوقع إصابات، حسبما أعلنت الشرطة.

وفرض طوق أمني في محيط السفارة الإسرائيلية بعد وقوع الانفجار، وهرع عناصر الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات إلى المكان.

وذكر بيان للشرطة أن الانفجار نجم عن “عبوة بدائية الصنع شديدة الضعف” دمرت نوافذ ثلاث سيارات مجاورة.

وذكرت الشرطة أن الانفجار وقع عن الساعة 05:05 مساء، بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤول إسرائيلي إن بلاده تتعامل مع الانفجار الصغير قرب السفارة في نيودلهي كحادث إرهابي.

من جانبه أكد وزير الخارجية الهندي سوبرابميام جاي شانكار، أن بلاده لن تدخر جهدا للقبض على منفذي الانفجار الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

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