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انفجار قرب السفارة الروسية في كابول يوقع قتلى وجرحى

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2022 12:02 مساءً
موقع لانفجار في أفغانستان (أرشيف)

موقع لانفجار في أفغانستان (أرشيف)

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أفادت الشرطة الأفغانية بأنّ شخصين قُتلا و11 آخرين أصيبوا، بعدما فجّر انتحاري عبوات ناسفة بالقرب من مدخل السفارة الروسية في كابول، مضيفةً أن المهاجم قُتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة.

وقال “مولوي صابر”، قائد الشرطة في المنطقة التي وقع فيها الهجوم لرويترز : “تعرّف حرّاس السفارة الروسية (من طالبان) على الانتحاري قبل أن يصل إلى الهدف وأطلقوا النار عليه”.

وأضاف أنه لم ترد معلومات حتى الآن عن أي وفيات أو إصابات بين موظفي السفارة الروسية.

وروسيا من الدول القليلة التي احتفظت بسفارة في كابول، بعد سيطرة طالبان على البلاد منذ أكثر من عام.

وعلى الرغم من أن موسكو لا تعترف رسميًا بحكومة طالبان، فهي تجري محادثات معها حول اتفاقية لتوريد البنزين وسلع أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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