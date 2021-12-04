انفجار كبير قرب منشأة نطنز النووية الإيرانية

وقع انفجار مجهول السبب حتى الآن في مدينة نطنز التي يتواجد بها منشأة نووية، الواقعة بمحافظة أصفهان وسط إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء «دانشجو» الإيرانية.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر محلية، بسماع دوي انفجار، صاحبه دخان كثيف، في سماء المدينة.

بدورها قالت وكالة إرنا الإيرانية بأن الإنفجار ناتج عن استهداف الدفاعات الجوية بنطنز جسما مجهولا بسماء المدينة، ‏و صرح باحث مقرب من الحرس الثوري الإيراني بإنّ موقع التخصيب في نطنز لم يتضرر.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر محلية في محيط نطنز أن الانفجار كان شديداً إلى درجة أنه ألحق أضراراً بأبواب بعض المنازل في المنطقة.

فيما تحدثت وسائل اعلام ايرانية عن ان الانفجار وقع على بعد 20 كيلومترا من منشأة نطنز النووية.

وكانت «نطنز» تعرضت لهجمات عدة، وهي من أهم المنشآت النووية التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة.

وكان آخر هجوم تعرضت له هذه المنشأة في أبريل الماضي، واتهمت طهران تل أبيب بالوقوف وراء الهجوم