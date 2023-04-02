انفجار كبير يهز منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق

قالت وسائل إعلام رسمية سورية (الأحد 2-4-2023) إن انفجار عبوة ناسفة في سيارة تسبب في سماع دوي انفجارات كبيرة في منطقة المزة قرب العاصمة دمشق.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر بالشرطة قولها إنه لم تقع إصابات جراء انفجار العبوة الناسفة.

وقال سكان في وقت سابق إنهم سمعوا دوي انفجارات هائلة في محيط مطار المزة العسكري مع تصاعد أعمدة من الدخان الأسود في الهواء.

وقال شاهد إن الانفجار وقع بالقرب من تقاطع حيوي على مقربة من مطعم مزدحم.

ولم يتضح ما إذا كان هناك شخص معين استهدفه هذا الهجوم النادر الذي وقع في منطقة فاخرة يقيم بها كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين.

وتعرضت دمشق لعدة هجمات بالقنابل في السنوات الأولى من الصراع المستمر منذ 12 عاما لكن مع استعادة الدولة السيطرة على أجزاء كبيرة من البلاد تراجعت هذه الهجمات في السنوات القليلة الماضية.