يواصل الجيش الروسي محاولاته لبسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع تمركز القوات، فيما تستمر كييف في التقدم لاستعادة أراضيها، وكذلك في حشد الدعم الغربي ضد الدب الروسي.

وفي آخر التطورات الميدانية، أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بوقوع انفجار مخزن أسلحة روسية في خيرسون فجرا، فيما أفاد الأمن الفيدرالي الروسي باعتقال 9 أوكرانيين خططوا لهجمات في خيرسون.

هذا وقالت القوات الأوكرانية لـ”العربية” إن روسيا تتكبد خسائر فادحة داخل الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أن موسكو تعزز قواتها في خيرسون بكتيبة قتالية من الشيشان. وأضافت القوات الأوكرانية لـ”العربية” أن القوات الروسية تنفذ إجراءات تعسفية بين السكان في زابوريجيا.

يأتي ذلك فيما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدفع روسيا إلى مفاوضات حقيقية، وأكد أن الجيش الروسي يتكبد خسائر فادحة على جبهة دونيتسك، وأن قواته في حالة تقدم في بعض مناطق الشرق والجنوب، وتدفع بمن أسماهم “الغزاة” إلى التراجع.

وأضاف زيلينسكي: “بشكل عام قواتنا في الجبهة بحالة دفاع نشط.. وفي بعض مناطق الشرق والجنوب ندفع بالعدو تدريجيا إلى الوراء خطوة بخطوة.. ونحن نتحرك للأمام”.

في المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن 50 ألف عنصر في الوحدات القتالية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المجندين لم يشاركوا بعد في الأعمال القتالية في أوكرانيا.