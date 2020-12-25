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انفجار “هائل” في ولاية تينيسي والشرطة الأميركية تؤكد بأنه “متعمد”

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2020 6:49 مساءً
انفجار يهز مدينة ناشفيل

انفجار يهز مدينة ناشفيل

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انفجار ضخم هز مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية اليوم الجمعة ما أدى لإصابة 3 أشخاص على الأقل، بحسب تقارير إعلامية.

وأوضحت شرطة ناشفيل أن الانفجار الذي دوى صباح الجمعة كان “متعمدا”، مضيفة عبر تويتر: “الانفجار وقع الساعة 6:30 صباحا وسط المدينة، وهو مرتبط بسيارة. فتحنا تحقيقا بالحادثة مع الشركاء الفدراليين”.

ومن جهة أخرى، لفتت وسائل إعلام إلى تخوف السلطات من وجود سيارة مفخخة أخرى.

وأضافت وسائل إعلام محلية، أن المواطنين بالقرب من موقع الانفجار، هرعوا من أماكن سكنهم نتيجة الصوت الهائل الذي أحدثته الواقعة، وانتشار الدخان الكثيف.

وطالب رجال الإطفاء في ناشفيل سكان المنطقة بالتحرك بعيدا عن الانفجار الذي وقع بالقرب من أحد المباني، داعين المواطنين أيضا بالابتعاد عن مبنى آخر تحسبا لوقوع انفجارات محتملة.

ونشر الحساب الرسمي لإدارة حرائق ناشفيل على تويتر صورًا قال إنها من شارع 2nd Avenue south، لافتا إلى أن النوافذ قد تكسرت من منطقة الانفجار إلى برودواي. وحذر الحساب المواطنين ليتجنبوا هذه المنطقة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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