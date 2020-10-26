استمع لاذاعتنا

انفجار وسط مدينة هاطاي جنوبي تركيا

منذ 8 ثواني
انفجار وسط مدينة هاطاي جنوبي تركيا

انفجار وسط مدينة هاطاي جنوبي تركيا

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل إعلام تركية، الإثنين، بوقوع انفجار في مدينة هاطاي جنوبي البلاد.

وقال والي هاطاي رحمي دوغان “لاتوجد خسائر في الأرواح، وقوات الأمن لا تزال تلاحق شخصين مشتبه فيهما.”

وتابع “حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش في منطقة إسكندرون بوسط هاطاي، فلم يستجيبوا وحصلت مطاردة”.

وفي تشرين الثاني الماضي، أصيب 17 جنديا تركيا جرّاء وقوع انفجارين بمستودع للذخيرة في ولاية شانلي أورفا، جنوبي البلاد.

وقال والي شانلي أورفا، في بيان حينها، نقلته وسائل الإعلام التركية، من بينها صحيفة “جمهورييت” المعارضة، أن “المستودع الذي شهد الانفجارين يتبع قيادة اللواء 20 مدرعات” .

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا لا يتوقف عن الانتشار
    كورونا
    إصابات كورونا عالميا تتجاوز الـ 43 مليون
    وزارة الخزانة الأميركية
    عقوبات أميركية جديدة على إيران استهدفت القطاع النفطي
    العاصمة الأردنية عمان
    الأردن للسفيرة الفرنسية: الإساءة للرسول لا تندرج ضمن حرية التعبير

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    البطل حبيب نور محمدوف
    بالفيديو: البطل حبيب نور محمدوف يفوز بالنزال ويفجر نبأ اعتزاله!
    لهذا السبب يعاني البعض من فقدان الشم عند الإصابة بكورونا
    فقدان الشم عند الإصابة بكورونا.. علماء يكشفون اللغز!
    "حزب الله" يشرف على معسكرات حوثية بالحديدة
    “حزب الله” يشرف على معسكرات حوثية في الحديدة