انفجار وسط مدينة هاطاي جنوبي تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، الإثنين، بوقوع انفجار في مدينة هاطاي جنوبي البلاد.

وقال والي هاطاي رحمي دوغان “لاتوجد خسائر في الأرواح، وقوات الأمن لا تزال تلاحق شخصين مشتبه فيهما.”

وتابع “حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش في منطقة إسكندرون بوسط هاطاي، فلم يستجيبوا وحصلت مطاردة”.

وفي تشرين الثاني الماضي، أصيب 17 جنديا تركيا جرّاء وقوع انفجارين بمستودع للذخيرة في ولاية شانلي أورفا، جنوبي البلاد.

وقال والي شانلي أورفا، في بيان حينها، نقلته وسائل الإعلام التركية، من بينها صحيفة “جمهورييت” المعارضة، أن “المستودع الذي شهد الانفجارين يتبع قيادة اللواء 20 مدرعات” .