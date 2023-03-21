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انفجار يدمر صواريخ كروز روسية أثناء نقلها عبر القرم

منذ ساعتين
انفجار في القرم- أرشيفية

انفجار في القرم- أرشيفية

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قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن انفجارا وقع في جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم أدى لتدمير صواريخ كروز روسية يعتزم الأسطول الروسي في البحر الأسود استخدامها.

وقالت إدارة المخابرات الرئيسية بالوزارة في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، “انفجار في مدينة جانكوي الواقعة شمال شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا دمر صواريخ كروز الروسية من طراز كاليبر كي إن أثناء نقلها عبر السكك الحديدية”.

وأضافت أن الصواريخ ،المصممة للإطلاق من سفن سطحية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، يبلغ مداها التشغيلي أكثر من 2500 كيلومتر على الأرض و375 كيلومترا في البحر.

ونُقل عن إيهور إيفين، حاكم جانكوي الذي عينته روسيا، قوله إن المدينة تعرضت لهجوم بواسطة طائرات مسيرة وإن رجلاً يبلغ من العمر 33 عامًا أصيب بشظايا من مسيرة جرى إسقاطها. ونُقل إلى المستشفى ومن المتوقع أن يبقى على قيد الحياة.

ونقلت وكالة تاس عن إيفين قوله في تصريحات لقناة القرم-24 التلفزيونية إن النيران اشتعلت في منزل ومدرسة ومتجر للبقالة، كما تعرضت شبكة الكهرباء لأضرار.

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