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انفجار يهز مبنى سكني في هاربين الصينية

منذ 3 ساعات
انفجار يهز مبنى سكني في هاربين الصينية - رويترز

انفجار يهز مبنى سكني في هاربين الصينية - رويترز

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أفادت وسائل إعلام رسمية صينية صباح الخميس بوقوع انفجار في مبنى سكني مكون من خمسة طوابق بمدينة هاربين عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وقال شهود لوكالة شينخوا للأنباء إن الانفجار وقع بعد السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت غرينتش) في مبنى يقع عند التقاطع بين شارعي شيانغشون وقونغبين في وسط هاربين.

وقالت شينخوا إن الانفجار وقع في شقة بالطابق الرابع من المبنى.

وأفاد التقرير بأن السكان في المنطقة سمعوا انفجارا قويا، واشتبهوا في أنه انفجار غاز. وهز الانفجار شرفة الشقة وعددا من الشرفات الأخرى في شقق مجاورة.

وشوهد أناس يركضون خارج المبنى. وذكرت شينخوا أن سيارات الإسعاف والأمن العام وأفراد الإطفاء وصلت إلى الموقع للإنقاذ.

انفجارات الغاز من الوقائع المعتادة في الصين. وفي مارس آذار، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 26 آخرون بعد أن تسبب ما يشتبه أنه تسرب غاز في انفجار هائل بمطعم في مقاطعة خبي بشمال الصين، مما دمر واجهات المباني وألحق أضرارا كبيرة بالسيارات.

    المصدر :
  • رويترز

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