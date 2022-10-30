الأحد 5 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 30 أكتوبر 2022 |
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انقطاع الإنترنت في عدن باليمن

منذ ساعة واحدة
مدينة عدن

مدينة عدن

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قال مشتركون في خدمة الإنترنت الحكومية (عدن نت) إن الشبكة توقفت منذ ساعات، الأحد، في مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن.

وذكرت الشركة في بيان أن انقطاع الخدمة ناتج عن خلل في الوصلات الخارجية القادمة من جيبوتي.

وقالت إنها تعمل على حل المشكلة مع السلطات في جيبوتي ومن المتوقع عودة الخدمة خلال الساعات القادمة.

ويشتكي مستخدمو الإنترنت في اليمن من سوء مستوى خدمات الإنترنت التي تقدمها شركات الاتصالات الحكومية والخاصة سواء في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو عدن مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وتأثر قطاع الاتصالات في اليمن بالحرب الدائرة في البلاد منذ ثماني سنوات، وتفقد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا السيطرة على مرافق الدولة في الكثير من المحافظات.

    المصدر :
  • رويترز

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